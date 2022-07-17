Покупательница из Китая приобрела все овощи у уличного торговца, чтобы он не замёрз
Госпожу Чжан из Цзинина (провинция Шаньдун, Китай) можно смело назвать неравнодушной женщиной, готовой прийти на помощь людям.
Когда дама увидела престарелого уличного торговца, продававшего овощи и зелень, она пожалела старика.
Снежная и холодная погода явно не располагала к тому, чтобы долго рассиживаться под открытым небом.
Именно поэтому госпожа Чжан приняла решение в одночасье избавить продавца от товара, купив у него все овощи.
Женщина добавила, что если бы пожилой мужчина замёрз, она никогда бы себе этого не простила.
Опубликовано: Игнат Ветров
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