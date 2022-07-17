Перебродившие австралийские манго стали причиной высокой смертности свободных попугаев

Ветеринары и зоологи из региона Кимберли (Австралия) бьют тревогу — в последнее время повысилась смертность среди краснокрылых попугаев.

Оказывается, птички пристрастились к поеданию перезрелых манго, которые уже начали бродить. Человек вряд ли будет лакомиться подобными плодами, ведь они становятся не слишком приятными на вкус, но попугаев всё устраивает.

Пол Мерфи, один из местных ветеринаров, рассказал, что в его клинику добросердечные граждане уже приносили нескольких птичек, которым была необходима помощь.

Но это только те попугаи, которых люди находят на улицах, а сколько птиц гибнет в безвестности — подсчитать невозможно.

Пол добавил, что причиной смерти попугаев, как ни странно, становится не сам содержащийся в забродивших манго алкоголь, а так называемое «пьяное поведение».

Алкоголические птицы забывают питаться, а также теряют всяческую осторожность, попадая под машины и в лапы к хищникам. Кроме того, в полёте попугаи врезаются в различные препятствия, что тоже не прибавляет им здоровья.