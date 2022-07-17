Дэвион Джонсон в один день стал и почётным полицейским, и почётным заместителем шерифа

Мальчик днём помог подавившемуся соученику, а вечером спас женщину от пожара. Кроме того, шестиклассник получил в школе награду за героизм.

Юный житель Оклахомы (США) вполне достоин всех этих почестей, ведь он сумел спасти две жизни — причём тоже в один день.

Во время школьной переменки 11-летний Дэвион заметил, что его соученик подавился крышкой от бутылки с водой.

Успешно применив приём Геймлиха, наш герой, который мечтает стать врачом скорой помощи, сумел вытолкнуть крышечку из дыхательных путей другого мальчика.

Это уже само по себе похвально, но приключения шестиклассника на этом не закончились — вечером он шёл по улице, увидел пожар в доме и помог жительнице загоревшегося здания покинуть опасное помещение, спуститься с крыльца и добраться до машины.

  • Изображение статьи

    Власти штата и школьная администрация не могли не отметить подобное похвальное поведение и вознаградить маленького отважного и решительного героя.

Опубликовано: Игнат Ветров

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 