Внучка и её 87-летний дедушка Рене Нейра одновременно закончили колледж

Пожилой мужчина получил степень бакалавра экономики в Колледже гуманитарных наук (Сан-Антонио, Техас, США).

На церемонии вручения дипломов дедушка был не один, а в компании внучки Мелани Салазар.

Молодая женщина вовсе не сопровождала старшего родственника, а тоже получила диплом бакалавра в области массовых коммуникаций.

Внучка и её дедушка закончили колледж одновременно.

Старичок в инвалидной коляске в полной мере наслаждался и торжественным мероприятием, и собственным триумфом, и успехами любимой внучки.

Надо признать, что такие пожилые люди являются примером для многих.