Внучка и её 87-летний дедушка Рене Нейра одновременно закончили колледж
Пожилой мужчина получил степень бакалавра экономики в Колледже гуманитарных наук (Сан-Антонио, Техас, США).
На церемонии вручения дипломов дедушка был не один, а в компании внучки Мелани Салазар.
Молодая женщина вовсе не сопровождала старшего родственника, а тоже получила диплом бакалавра в области массовых коммуникаций.
Внучка и её дедушка закончили колледж одновременно.
Старичок в инвалидной коляске в полной мере наслаждался и торжественным мероприятием, и собственным триумфом, и успехами любимой внучки.
Надо признать, что такие пожилые люди являются примером для многих.
Опубликовано: Антон Райт
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