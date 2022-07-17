Купив на распродаже фарфоровую вазу, женщина обнаружила внутри пепел
Джорджина Джонс отныне не только не считает себя везучей, но и подозревает, что она проклята.
Женщина купила в благотворительном магазине понравившуюся фарфоровую безделушку, что-то типа горшочка или вазочки.
Надпись «Гоблин», выгравированная на стенке, не смутила, а лишь позабавила нашу героиню.
Только дома она открыла вазочку и поняла, что это, видимо, урна — внутри содержался пепел.
Если предположить, что пепел принадлежал домашнему любимцу, находка показалась Джорджине крайне неприятной и предвещающей немало бед в будущем, если верить в суеверия.
Хуже всего то, что дама не может вернуть покупку, ведь магазин находится слишком далеко от её дома.
Пользователи соцсетей советуют покупательнице не расстраиваться.
Можно взять на себя труд и поискать бывших хозяев урны, а можно просто похоронить её — тогда Гоблин, кем бы он ни был при жизни, не станет преследовать её после смерти.
Опубликовано: Антон Райт
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