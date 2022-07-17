На границе с Латвией скопилась очередь из тысячи российских грузовиков

В автодорожных пунктах пропуска на границе России с Латвией образовались очереди из более тысячи российский грузовиков.

17 июля Служба государственных доходов Латвии сообщает в пресс-релизе о том, что в приграничных автодорожных пунктах пропуска на латвийско-российской границе скопились колоссальные очереди из российский грузовиков.

Представители литовского ведомства уточняют, что на данный момент в очереди находятся свыше тысячи двухсот российских грузовых автомобилей, время ожидания некоторых водителей составляет свыше ста пятидесяти часов.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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