На границе с Латвией скопилась очередь из тысячи российских грузовиков
В автодорожных пунктах пропуска на границе России с Латвией образовались очереди из более тысячи российский грузовиков.
17 июля Служба государственных доходов Латвии сообщает в пресс-релизе о том, что в приграничных автодорожных пунктах пропуска на латвийско-российской границе скопились колоссальные очереди из российский грузовиков.
Представители литовского ведомства уточняют, что на данный момент в очереди находятся свыше тысячи двухсот российских грузовых автомобилей, время ожидания некоторых водителей составляет свыше ста пятидесяти часов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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