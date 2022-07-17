Пассажира авиакомпании «United Airlines», надевшего красные трусики вместо маски, высадили из самолёта

Всю серьёзность ситуации не учёл Адам Дженн, которому нужно было совершить авиаперелёт.

Всю серьёзность ситуации не учёл Адам Дженн, которому нужно было совершить авиаперелёт.

Вместо привычного защитного аксессуара он нацепил на лицо красные трусики, вот только задумку никто не оценил.

Мало того, что несостоявшегося путешественника высадили из самолёта, так ему ещё и запретили впредь пользоваться услугами «United Airlines».

Сам Адам считает это ужасной несправедливостью. В конце концов, его нос и рот были прикрыты — так в чём проблема?