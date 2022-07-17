Доктор Субодх Кумар Сингх прославился благодаря своей доброте

Пластический хирург делает бесплатные операции детям с расщеплением нёба бесплатные пластические операции, и многие называют этого пластического хирурга самым настоящим героем.

Житель Уттар-Прадеша (Индия) приходит на помощь детям, появившимся на свет с расщеплением нёба.

Результатом такого состояния (называемого также заячьей губой или волчьей пастью) может стать возникновение проблем с питанием младенцев.

Также не стоит забывать о том, что, повзрослев, такие детишки зачастую становятся жертвами издевательств, а это недопустимо.

Расщепление нёба можно исправить с помощью пластической хирургии, но далеко не каждая семья способна позволить себе недешёвую операцию.

Именно таким семействам и помогает Субодх, который оперирует детей бесплатно. Известно, что за время своей профессиональной деятельности добряк провёл более 37000 таких операций.

Хирург рассказал, что и сам родом из бедной семьи.

Ему пришлось немало потрудиться, чтобы получить образование и найти хорошую работу, а потому помощь ближним — для него не пустой звук.

Если он может повысить качество жизни маленьких пациентов, то он просто обязан это сделать.