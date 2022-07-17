Курьер из Китая спас семью соотечественников из горящей квартиры и получил медаль

Инцидент, произошедший в Ухане (провинция Хубэй, Китай), получился несколько иным. Семья из трёх человек, оказавшаяся в ловушке в загоревшейся квартире, получила помощь от курьера.

Сотрудник службы доставки помог мужу, жене и ребёнку покинуть опасное помещение, а после уже подоспели и пожарные, окончательно справившиеся с огнём.

Усилия курьера не остались без награды — позже представители местной пожарной службы вручили ему медаль.