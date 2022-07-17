Курьер из Китая спас семью соотечественников из горящей квартиры и получил медаль
Инцидент, произошедший в Ухане (провинция Хубэй, Китай), получился несколько иным. Семья из трёх человек, оказавшаяся в ловушке в загоревшейся квартире, получила помощь от курьера.
Сотрудник службы доставки помог мужу, жене и ребёнку покинуть опасное помещение, а после уже подоспели и пожарные, окончательно справившиеся с огнём.
Усилия курьера не остались без награды — позже представители местной пожарной службы вручили ему медаль.
Опубликовано: Мария Сидоркина
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