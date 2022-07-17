ВГА Запорожья раскрыли ультиматум западных кураторов Зеленскому
Представитель правительства Запорожской области Владимир Рогов рассказал об возможном прекращении поставок оружия Украине странами Запада.
17 июля официальный представитель органов власти Запорожской области Владимир Рогов в пресс-релизе заявил, что американские и британские кураторы приказали Владимиру Зеленскому не допустить освобождения российскими солдатами города Славянска.
Рогов утверждает, что если Зеленский не выполнит приказ полученный от западных спонсоров киевского режима, то финансирование и поставки военной техники на Украину сразу же прекратятся.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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