Футбол является самым популярным видом спорта на планете

В 1989 году Фернандо д’Эрколи из итальянской «Пьянты» съел красную карточку, которую судья показал ему за грубую игру.

В конце 70-х годов в поединке клубов из Мексики судья Гонсалес показал сразу 26 красных карточек. Сначала за грубую игру были удалены лишь несколько футболистов из обоих коллективов. Но затем все игроки выбежали на поле, чтобы разобраться, разгорелась массовая драка. Судье пришлось удалить всех, в том числе и тренеров, которые тоже ввязались в потасовку.

В 1983 году на чемпионате Европы состоялся скандальный матч. Играли сборные Мальты и Испании. Чтобы занять первое место в группе, испанцам нужно было победить с разницей в 11 мячей, что представлялось просто невозможным. Удивительно, но встреча завершилась со счётом 12:1. УЕФА тщательно изучила видеозаписи матча, но так и не нашла никаких свидетельств того, что мальтийцев подкупили и они играли нечестно. Однако ходили слухи, что в том году сборная Мальты отпраздновала Рождество на фешенебельном курорте.

Самым юным комментатором в истории футбола является Габриэла Ферейра. В возрасте 10 лет она начала работать на бразильском радио.

В 1999 году итальянский клуб «Фиорентина» решил подзаработать и начал продавать банки с воздухом домашнего стадиона. При этом приобрести можно было разные ароматы: «Дух трибун», «Эссенция победы» и «Атмосфера раздевалки».

Самый быстрый гол в истории футбола забил игрок австралийского клуба «Аделаида Сити» в 1995 году. Спустя 3,67 секунды после стартового свистка Дэмьен Мори поразил ворота клуба «Сидней Юнайтед».

В 60-х годах во время матча «Сток Сити» и «Арсенала» одна из болельщиц родила сына. Мальчику подарили мяч с автографами всех футболистов и чек на 50 фунтов стерлингов.

В 1973 году форварду аргентинского «Индепендьенте» Мальони оказалось достаточно 1 минуты 50 секунд, чтобы оформить хет-трик, забив клубу «Химнасия и Эсгрима».

В 2004 году ФИФА приняла решение признать игру с мячом, которая упоминалась в китайских рукописях со II века до н. э., одной из разновидностей футбола.