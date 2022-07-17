Дом, похожий на жилище Люка Скайуокера из «Звездных войн», был продан за 296000 долларов

Одноэтажный дом с тремя спальнями, расположенный в горах Тонаскет (Вашингтон, США), не оставляет равнодушными любителей фантастического фильма «Звёздные войны».

Уж больно это здание напоминает дом на планете Татуин, где вместе с дядей и тётей жил Люк Скайуокер.

Известно, что не так давно чудо-дом был выставлен на продажу, и его купили за 296000 долларов.

Удивительное строение с тремя куполообразными секциями также порадует хозяина гаражом на две машины и собственным генератором солнечной энергии.

Но, конечно же, наибольший интерес вызывает внешний облик этого жилища. Многие пользователи интернета признаются, что с удовольствием жили бы в таком причудливом месте.

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    Некоторые уверены, что новый владелец — наверняка какой-то фермер-холостяк с Татуина.

    Другие остроумцы недоумевают, откуда вообще взялся такой дом, ведь если судить по фильму, то его сожгли.

Опубликовано: Игнат Ветров

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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