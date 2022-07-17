Улицы Гомеля стали похожи на Венецию из-за затопившего город ливня

Вечером 17 июля сильный ливень и град в Гомеле затопил десятки крупных и мелких улиц.

В воскресенье белорусский Гомель накрыл сильный ливень, местами переходящий в град, который достигает в диаметре одного сантиметра. Буйство стихии стало причиной выхода из берегов местного водохранилища, что повлекло за собой частичное затопление десятков крупных улиц города.

Очевидцы событий не унывают, шутя о том, что Гомель стал похож на знаменитую Венецию, однако автомобилисты вынуждены объезжать затопленные участки улиц прямо по тротуарам. Вместе с тем, в областном центре уже собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям, заверившая, что угрозы для жизни граждан нет.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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