Улицы Гомеля стали похожи на Венецию из-за затопившего город ливня
Вечером 17 июля сильный ливень и град в Гомеле затопил десятки крупных и мелких улиц.
В воскресенье белорусский Гомель накрыл сильный ливень, местами переходящий в град, который достигает в диаметре одного сантиметра. Буйство стихии стало причиной выхода из берегов местного водохранилища, что повлекло за собой частичное затопление десятков крупных улиц города.
Очевидцы событий не унывают, шутя о том, что Гомель стал похож на знаменитую Венецию, однако автомобилисты вынуждены объезжать затопленные участки улиц прямо по тротуарам. Вместе с тем, в областном центре уже собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям, заверившая, что угрозы для жизни граждан нет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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