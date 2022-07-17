Клишас заявил о необходимости денацификации всей территории Украины

Российский сенатор Андрей Клишас утверждает, что безопасность республик Донбасса возможна лишь при условии полной денацификации Украины.

Воскресным вечером, 17 июля 2022 года, руководитель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своём Telegram-канале написал, что видит лишь один возможный сценарий, который способен обеспечить мирное небо над головами жителей Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.

Согласно мнению Клишаса, денацификация всей территории Украины является главным условием для безопасности Донбасса. Примечательно, что российский политик, вспоминая опыт Минских соглашений, уверен в том, что верить киевской «хунте» категорически нельзя.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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