Подросток из Канады, проживающий в провинции Британская Колумбия, покрасил кобылу в розовый цвет
Мальчишка сделал это для упрощения поиска лошади, хотя мама сказала ему совсем другое.
Следует напомнить, что сегодня в Британской Колумбии сильно горят леса, из-за чего были вывезены с территории больше 14 тысяч человек.
С горечью понимая, что необходимо оставить свой дом, Синди Роддик решила перед эти отпустить своих лошадей. Она сказала 15-летнему сыну Джейкобу, чтобы он краской пометил животных, написав на них телефонный номер. Это позволит после тушения пожаров их было легче отыскать.
Но мальчишка невнимательно слушал свою родительницу, поэтому принял ее просьбу в несколько ином формате. Ему послышалось, что ему сказали покрасить всю лошадь, чтобы она стала более заметной. Спустя 20 минут Синди Роддик заметила, что сын старательно вымазал краской всю лошадь.
Несложно представить ее бурную реакцию на поступок сына. Но подросток с юмором отнесся к сложившейся ситуации, рассказав, что во время покраски лошадь даже не пошевелилась. В настоящее время пожары пока не достигли дома Синди, поэтому у Джейкоба есть время для исправления своей оплошности.
А их прекрасная розовая лошадь украшает их подворье, эффектно выделяясь среди всей живности.
Опубликовано: Антон Райт
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