AFP: На борту разбившегося в Греции украинского самолета АН-12 были минометные мины
Вице-премьер и министр обороны Сербии Небойша Стефанович назвал злонамеренной и ложной информацией домыслы о том, что украинский самолет Ан-12, разбившийся в субботу в Греции, перевозил оружие для Украины, сообщает AFP.
Он добавил, что на борту находилось вооружение из Сербии, но они должны были отправиться в Бангладеш.
Самолет Ан-12, принадлежащий украинской компании «Меридиан» , вылетел вчера вечером из сербского аэропорта города Ниш.
"На его борту было 11,5 тонн продукции нашей оборонной промышленности, закупленной Министерством обороны Бангладеша", - сказал Небойша Стефанович.
Он также сообщил, что посредником в сделке выступила частная сербская компания, обладающая «всеми полномочиями по всем мировым стандартам».
По словам сербского министра, самолет летел по маршруту Ниш — Амман — Эр-Рияд — Ахмадабад — Дакка и разбился в 40 км от греческого города Кавала.
По его словам, пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей и сразу же получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавала.
Самолет взял курс на этот аэропорт, но с работающим двигателем начал терять высоту. В результате крушения погиб экипаж машины из восьми человек .
Министр не сказал, какое оружие было на борту самолета, но агентство AFP сообщило, что это минометные мины.
Опубликовано: Николай Скира
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