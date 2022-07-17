AFP: На борту разбившегося в Греции украинского самолета АН-12 были минометные мины

Вице-премьер и министр обороны Сербии Небойша Стефанович назвал злонамеренной и ложной информацией домыслы о том, что украинский самолет Ан-12, разбившийся в субботу в Греции, перевозил оружие для Украины, сообщает AFP.

Он добавил, что на борту находилось вооружение из Сербии, но они должны были отправиться в Бангладеш.

Самолет Ан-12, принадлежащий украинской компании «Меридиан» , вылетел вчера вечером из сербского аэропорта города Ниш.

"На его борту было 11,5 тонн продукции нашей оборонной промышленности, закупленной Министерством обороны Бангладеша", - сказал Небойша Стефанович.

Он также сообщил, что посредником в сделке выступила частная сербская компания, обладающая «всеми полномочиями по всем мировым стандартам».

По словам сербского министра, самолет летел по маршруту Ниш — Амман — Эр-Рияд — Ахмадабад — Дакка и разбился в 40 км от греческого города Кавала.

По его словам, пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей и сразу же получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавала.

Самолет взял курс на этот аэропорт, но с работающим двигателем начал терять высоту. В результате крушения погиб экипаж машины из восьми человек .

Министр не сказал, какое оружие было на борту самолета, но агентство AFP сообщило, что это минометные мины.