Туристам, на которых напал слон, пришлось спасаться бегством из джипа

Отправляясь на сафари-тур в заповеднике «Selati Game Reserve» (ЮАР), эти туристы очень хотели посмотреть на животных.

Всё началось с того, что джип повстречался со стадом слонов, и одно из крупных животных агрессивно отреагировало на вторжение на свою территорию.

Слон атаковал автомобиль, и людям под предводительством гидов пришлось спасаться из машины бегством. Некоторые в спешке и панике даже бросали свои вещи.

К счастью, выяснилось, что хулиган с хоботом хотел всего лишь всех припугнуть, а потому никто из туристов не пострадал.

Теперь в соцсетях пользователи активно обсуждают приключение, которое должно было получиться интересным, но стало страшным.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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