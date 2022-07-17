Туристам, на которых напал слон, пришлось спасаться бегством из джипа

Отправляясь на сафари-тур в заповеднике «Selati Game Reserve» (ЮАР), эти туристы очень хотели посмотреть на животных.

Всё началось с того, что джип повстречался со стадом слонов, и одно из крупных животных агрессивно отреагировало на вторжение на свою территорию.

Слон атаковал автомобиль, и людям под предводительством гидов пришлось спасаться из машины бегством. Некоторые в спешке и панике даже бросали свои вещи.

К счастью, выяснилось, что хулиган с хоботом хотел всего лишь всех припугнуть, а потому никто из туристов не пострадал.

Теперь в соцсетях пользователи активно обсуждают приключение, которое должно было получиться интересным, но стало страшным.