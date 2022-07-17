«Газпром» выдвинул условия для возобновления поставок газа в Германию по «Северному потоку—1»

Германия опасается, что Россия не возобновят поставки газа по газопроводу «Северный поток—1».Теперь «Газпром» конкретизирует свои требования, сообщает агентство dpa.

Российская компания «Газпром» выдвигает дополнительные условия для продолжения эксплуатации газопровода «Северный потоr —1»

Россиянам уже удалось, несмотря на действующие санкции, вернуть «Газпрому» одну из турбин, обслуживаемых Siemens в Канаде. Данные типы турбин используются на газокомпрессорных станциях.

Siemens Energy, компания, отделившаяся от Siemens, заявила, что активно ищет все необходимые разрешения и проясняет логистические вопросы, чтобы перезапустить турбину, которая обслуживалась в Канаде, как можно скорее.

В последние дни «Газпром» поставил под сомнение продолжение работы газопровода «Северный поток—1», по которому большая часть российского газа поставляется в Германию. В компании объяснили это сомнениями по поводу возвращения турбины из Канады. Они заявили, что не могут гарантировать безопасную работу одного из ответственных элементов газопровода.

В последние недели «Газпром» значительно сократил объем газа, отправляемого в Германию. С начала этой недели «Северный поток-1» вообще не перекачивает газ, потому что установка проходит ежегодную проверку. Германия подозревает, что Россия может не возобновить экспорт газа, тем самым усиливая давление на Берлин с целью поддержать Украину в военном отношении и участвовать в западных санкциях против Москвы.