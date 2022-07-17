Спицын: Меня тошнит от современных фильмов о войне СССР с фашистами

Евгений Спицы заяви о том, что современные кинофильмы о войне, это настоящее убожество.

Главные герои не понимают, что они играют, кого, а главное зачем, и у них глупые и сытые лица.

В Советском Союзе режиссеры и актеры были пуповиной связаны с историей своей страны, а многие принимали участие в войне, Никулин, Папанов, Этуш и многие звезды советского экрана, превзойти которых не дано нынешним.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 