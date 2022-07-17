Спицын: Меня тошнит от современных фильмов о войне СССР с фашистами
Евгений Спицы заяви о том, что современные кинофильмы о войне, это настоящее убожество.
Главные герои не понимают, что они играют, кого, а главное зачем, и у них глупые и сытые лица.
В Советском Союзе режиссеры и актеры были пуповиной связаны с историей своей страны, а многие принимали участие в войне, Никулин, Папанов, Этуш и многие звезды советского экрана, превзойти которых не дано нынешним.
Опубликовано: Антон Райт
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