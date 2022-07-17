Хаависто: Финляндия не видит угрозы в России после вступления в НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто утверждает, что после вступления его страны в НАТО Россия не ведёт себя агрессивно.

17 июля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что после присоединения финского государства к составу НАТО в Хельсинки не наблюдают агрессивного поведения со стороны России, поскольку Москве сдержанно реагирует на расширение Североатлантического альянса.

Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что заявление главы финского МИДа не является односторонним комплиментов в пользу России, поскольку в Хельсинки знают, что вступление Финляндии в НАТО не повлияло на ситуацию с её безопасностью.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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