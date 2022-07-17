WSJ: Роман Абрамович через суд добивается выплаты $1 млн от Евросовета
Российский бизнесмен Роман Абрамович подал в суд на политиков Евросовета, пытаясь добиться выплат свыше одного миллиона долларов.
Американская газета The Wall Street Journal утверждает, что российский предприниматель Роман Абрамович намерен через суд добиться выплат от Европейского совета, оспорив законность введённых против него санкций после старта специальной военной операции армии России на Украине.
При этом журналисты WSJ утверждают, что Абрамович просит выплат не для себя: бизнесмен хочет, чтобы лидеры Евросовета признали свою неправоту, сделав пожертвование в благотворительный фонд, который создал Роман Абрамович после продажи ФК "Челси".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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