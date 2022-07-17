CNN: глава МИД Финляндии не видит напряжённости с Россией

Министр иностранных дел Хаависто не наблюдает увеличения напряжённости на финско-российской границе после вступления страной в НАТО.

17 июля глава Министерства иностранных дел Финляндской Республики Пекка Хаависто дал интервью американскому телеканалу CNN, где рассказал о изменениях в отношениях между Россией и Финляндией после принятия скандинавской страны в Североатлантический альянс.

Хаависто заявил, что не наблюдает роста напряжённости на границе с Россией, объясняя это тем, что в настоящее время всё внимание российского правительства сконцентрировано на СВО на Украине.