Эрдоган надеется на двусторонние переговоры с Путиным в Иране 18-19 июля

Канцелярия Эрдогана сообщила, что президент Турции надеется провести переговоры с Путиным на территории Ирана.

17 июля пресс-служба канцелярии Тайипа Эрдогана сообщила, что президент Турции надеется провести содержательные двусторонние переговоры с Владимиром Путиным на территории Ирана в период с 18 по 19 июля.

Ожидается, что 19 июля также Путин, Эрдоган и президент Ирана Ибрагим Раиси проведут переговоры в Астанинском формате, обсудив вопросы безопасности Сирии и способы противодействия мировому терроризму. Ключевыми темами в обсуждениях будут темпы борьбы с запрещённой в РФ организацией ИГИЛ и находящейся под запретов в Турции "Рабочей партией Курдистана".