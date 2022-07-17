Моравецкий: в ближайшие недели Польшу ждут проблемы с углём

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в скором времени польское государство ожидает нехватка угля.

17 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в ближайшие месяцы и даже недели страну ожидает дефицит угля для отопления частных жилищ, поскольку в последние годы Варшава закупала данный энергоресурс преимущественно у России. Теперь же Польша резко сокращает свою энергозависимость от Москвы, поддерживая антироссийские санкции Евросоюза.

При этом Моравецкий отметил, что в Варшаве хотят заказать уголь из Колумбии и Индонезии, однако процесс транспортировки ресурса в Польшу на кораблях займёт немало времени.