Моравецкий: в ближайшие недели Польшу ждут проблемы с углём
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в скором времени польское государство ожидает нехватка угля.
17 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в ближайшие месяцы и даже недели страну ожидает дефицит угля для отопления частных жилищ, поскольку в последние годы Варшава закупала данный энергоресурс преимущественно у России. Теперь же Польша резко сокращает свою энергозависимость от Москвы, поддерживая антироссийские санкции Евросоюза.
При этом Моравецкий отметил, что в Варшаве хотят заказать уголь из Колумбии и Индонезии, однако процесс транспортировки ресурса в Польшу на кораблях займёт немало времени.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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