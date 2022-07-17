Премьер-министр Польши признал, что у страны проблемы с запасами угля

Польский премьер Моравецкий заявил, что запасы угля в Польше практически закончились из-за прекращения сотрудничества с Россией.

В воскресенье, 17 июля 2022 года, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции заявил, что признаёт факт того, что в стране возник дефицит угля из-за прекращения торговых связей с РФ.

Матеуш обещает полякам, что в ближайшие месяцы вопрос с нехваткой ископаемого топлива в Польше будет разрешён, так как надеется, что государственные компании смогут заключить сделку на поставку угля с Колумбией или Индонезией.