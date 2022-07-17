77-летний дядя Тэцуя Ямагами, подозреваемого в убийстве Синдзо Абэ, рассказал полиции о причинах ненависти его племянника к бывшему премьер-министру Японии.

Он сообщил, что мать подозреваемого присоединилась к Церкви Объединения в 1991 году. В 1984 году ее муж покончил жизнь самоубийством.

Дядя Ямагами говорит, что женщина сделала несколько пожертвований этой религиозной группе. Она также отдала им выручку от продажи семейного имущества и дома.

К 2002 году она разорилась, но продолжала делать небольшие пожертвования. По словам дяди, мать Ямагами в общей сложности пожертвовала Церкви Объединения более 720 тысяч долларов.

Семья оказалась в нищете, из-за этого Ямагами был вынужден бросить колледж. Дядя отмечает, что он всегда был очень умным и трудолюбивым.

Сам Ямагами говорит, что сначала планировал убить религиозных лидеров ценкрви. Но после просмотра видеообращения Абэ к одному из филиалов религиозно организации он изменил свое мнение.

К тому же из-за COVID-19 он не смог поехать в Южную Корею. Мужчина также рассказал, что сначала планировал использовать бомбу, а не самодельный пистолет.

Представители Церкви объединения заявили, что она не имеет прямого отношения к Синдзо Абэ, хотя связана с другими законодателями через аффилированную организацию.

Они также утверждают, что вернули матери Ямагами около 360 000 долларов. Никаких записей о ее пожертвования церкви не сохранилось.