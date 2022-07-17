Игорь Коротченко предложил $5 миллионов «за голову» экс-президента Польши Валенсы

В программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" прозвучало предложение о награде в 5 миллионов долларов за голову бывшего президента Польши Леха Валенсы, сообщает портал onet.pl.

По словам ведущих программы "60 минут" ранее бывший лидер "Солидарности" Лех Валенса высказался за сокращение населения России до 50 миллионов человек.

В программе возмущенные россияне обвинили Валенсу в "открытом подстрекательстве к геноциду и разжигании кровавой гражданской войны".

Позже в программе на эту тему высказался военный эксперт" Игорь Коротченко, который предложил следующее: "Разыскивается. Пять миллионов долларов или евро за его голову! Для любого европейца, который ее привозит» .

Напомним, в интервью изданию Le Figaro Лех Валенса сказал, что даже если Украина выиграет, позже якобы "может появиться еще один Путин с имперскими наклонностями".

Он также заявил, что Запад зачем-то "должен освободить Россию и что население страны не должно превышать 50 миллионов человек".