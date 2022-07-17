В американских больницах отказываются помогать женщинам с выкидышами и кровотечениями после запрета абортов

После Верховным судом США отмены конституционного права на аборты пересматриваются стандарты лечения внематочной беременности, выкидышей и прочих осложнений.

The Washington Post сообщает, что одной женщине пришлось обратиться в клинику Мичиганского университета с опасной для жизни внематочной беременностью, поскольку в родном штате ей отказались помочь из-за сердцебиения плода.

Другой женщине пришлось дожидаться, когда больница получит специальное разрешение на использование лекарств, чтобы остановить у нее послеродовое кровотечение.

Пациентка клиники в Висконсине 10 дней истекала кровью из-за неполного выкидыша, поскольку ей не удаляли остаточные ткани плода из-за путаницы в правовой ситуации.

Таких случаев очень много в штатах, где вступили в силу новые законы. Способы лечения различных осложнений пересматриваются, многие срочные процедуры откладываются, что ставит под угрозу жизнь женщин.

Специалист по охране материнства и плода из Огайо Мэй Винчестер говорит, что люди напуганы, а в сфере проведения абортов по медицинским показаниям еще много неясного.

Специалист по фертильности из Хьюстона Рашми Кудесиа отмечает, что до 30% беременностей заканчиваются выкидышем или спонтанной гибелью плода.

Методы лечения в подобных случаях такие же, как при аборте. При попытке купить необходимые лекарства фармацевты расспрашивают женщин, не будут ли они препараты использоваться для абортов.

Кудесиа поясняет, что женщинам приходится говорить о выкидыше прямо в аптеке при посторонних, а это весьма травматично.