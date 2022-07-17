Global Times: ФРГ боится начала Третьей мировой войны из-за поставок оружия Киеву
Немецкий депутат Севим Дагделен утверждает, что опасается начала Третьей мировой войны из-за отправок западного оружия на Украину.
Немецкий парламентарий из Левой партии Севим Дагделен дала интервью китайскому изданию Global Times, где сообщила, что население Германии боится начала Третьей Мировой войны из-за решения Запада усиленно поставлять на Украину. По мнению Дагделен, украинский кризис можно разрешить лишь дипломатическим путём.
При этом Севим Дагделен уверена, что правительство США намерено поддерживать боевые действия до последнего украинца, в то время как множество стран Европы не готовы к подобным методам противостояния с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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