Сорвавшая эфир «Первого канала» Марина Овсянникова вновь задержана в РФ

Экс-сотрудница "Первого канала" вновь арестована в России за участие в антимилитаристической акции.

17 июля Мария Овсянникова, ранее работавшая на "Первом канале" и сорвавшая ленту новостей своим появлением в кадре с антивоенным плакатом, вновь задержана в Подмосковье. Женщину остановили сотрудники полиции, что попало в объективы проходящих мимо людей.

Накануне Овсянникова снова приняла участие в политической акции, появившись на фоне Кремля с плакатом, где девушка обвиняет Владимира Путина в военных преступлениях и просит остановить спецоперацию на Украине.

Примечательно, что в прошлый раз Марина Овсянникова заплатила штраф за дискредитацию ВС РФ в размере 50 тысяч рублей, после чего уехала в Германию. Проработав нескольку месяцев на СМИ, признанное в России иноагентом, девушка была уволена, после чего вернулась на родину.