Сорвавшая эфир «Первого канала» Марина Овсянникова вновь задержана в РФ
Экс-сотрудница "Первого канала" вновь арестована в России за участие в антимилитаристической акции.
17 июля Мария Овсянникова, ранее работавшая на "Первом канале" и сорвавшая ленту новостей своим появлением в кадре с антивоенным плакатом, вновь задержана в Подмосковье. Женщину остановили сотрудники полиции, что попало в объективы проходящих мимо людей.
Накануне Овсянникова снова приняла участие в политической акции, появившись на фоне Кремля с плакатом, где девушка обвиняет Владимира Путина в военных преступлениях и просит остановить спецоперацию на Украине.
Примечательно, что в прошлый раз Марина Овсянникова заплатила штраф за дискредитацию ВС РФ в размере 50 тысяч рублей, после чего уехала в Германию. Проработав нескольку месяцев на СМИ, признанное в России иноагентом, девушка была уволена, после чего вернулась на родину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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