Жозеп Боррель призвал европейцев дождаться позитивного эффекта от антироссийских санкций Евросоюза.

17 июля лидер Евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что жители европейских государств обязаны потерпеть в ожидании эффекта от антироссийских санкций Европейского союза. При этом Боррель признаёт, что санкции ЕС против России наносят урон также и экономикам стран Европы.

По мнению Жозепа Борреля, введённые Евросоюзом санкции против России в перспективе ослабят российское государство, поскольку без полупроводников из Европы Москва не сможет сама производить бытовую технику, машины, самолёты и большую часть военной продукции.