Боррель: европейцы обязаны терпеть, пока санкции против РФ заработают
Жозеп Боррель призвал европейцев дождаться позитивного эффекта от антироссийских санкций Евросоюза.
17 июля лидер Евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что жители европейских государств обязаны потерпеть в ожидании эффекта от антироссийских санкций Европейского союза. При этом Боррель признаёт, что санкции ЕС против России наносят урон также и экономикам стран Европы.
По мнению Жозепа Борреля, введённые Евросоюзом санкции против России в перспективе ослабят российское государство, поскольку без полупроводников из Европы Москва не сможет сама производить бытовую технику, машины, самолёты и большую часть военной продукции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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