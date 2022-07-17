В США растут опасения по поводу распространения обезьяньей оспы, вакцин не хватает
Чиновники американской системы здравоохранения говорят, что не располагают достаточным количеством вакцин от обезьяньей оспы, чтобы удовлетворить растущий спрос.
На данный момент в США зарегистрировано более 1800 случаев заражения. Но это заниженный результат, поскольку тестирование проводится очень медленно. Месяц назад в США было всего 45 случаев.
В мире зарегистрировано свыше 12 500 случаев заражения почти в 70 странах. Чаще всего оспа обезьян проходит сама по себе, но некоторые люди тяжело переносят заболевание.
Опасения по поводу скорости распространения обезьяньей оспы растут, особенно в Нью-Йорке, который стал эпицентром вспышки в стране.
Директор Центров по контролю за заболеваниями США Рошель Валенски заявил, что правительство закупило почти 7 млн доз вакцин.
Но из них получено пока только 370 000, остальные ожидаются не раньше следующего года.
Около 156 000 доз распределено по всей стране. В ближайшее время планируется поставка еще 130 000 доз вакцины.
Речь идет о закупке препаратов Jynneos, которые производит компания Bavarian Nordic в Дании. Ожидается, что в ближайшее время в США поступят дополнительные дозы, поскольку американские чиновники завершили инспекцию датского завода.
Опубликовано: Светлана Репина
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