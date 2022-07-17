Адвокат Овсянниковой подтвердил задержание журналистки

Адвокат бывшей журналистки Первого канала Марины Овсянниковой Дмитрий Захватов подтвердил арест журналистки.

Адвокат Дмитрий Захватов вечером 17 июля заявил, что уволенную с Первого канала журналистку Марину Овсянникову действительно задержали.

По его данным, Овсянникова была задержана дома. Он предполагает, что задержание журналистки связано с ее пикетом.

Ранее, на этой неделе, Овсянникова вышла в Москве на улицу с пикетом против спецоперации.

Овсянникова стала широко известна после того, как она сорвала выпуск новостей, выйдя с плакатом против военных действий на Украине.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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