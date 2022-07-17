После ухода министра экономики Аргентине предстоит столкнуться с 90%-ной инфляцией

Bloomberg сообщает, что к концу года инфляция в Аргентине может достичь 90%. Это связано с уходом министра экономики, который спровоцировал резкий рост цен.

При этом на центробанк страны оказывается давление для ускоренного обесценивания песо. МВФ прогнозирует, что это будет самый высокий темп гиперинфляции за 30 лет.

В этом месяце свой пост покинул министр экономики Аргентины Мартин Гусман. Уже на следующий день после этого события предприятия начали повышать цены, а люди – закупаться товарами первой необходимости.

В июне годовая инфляция в стране достигла 64%. При этом центральный банк на днях сохранил ключевую ставку на уровне 52%.

Консалтинговые фирмы EconViews, FMyA, Alberdi Partners и EcoGo прогнозируют инфляцию на конец 2022 года на уровне 90%.

FIEL, ожидает, что потребительские цены вырастут на 92%, а EcoLatina и Empiria Consultores, прогнозируют инфляцию к концу года на уровне 85%.

Быстрому росту цен способствовали печатание денег и рост мировых цен на сырьевые товары.

Влиятельные профсоюзы Аргентины могут пересмотреть условия повышения заработной платы рабочих, чтобы компенсировать рост цен.