Медведев заявил, что Украину ждет «Судный день» при попытке нападения на Крым

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече в ветеранами в Волгограде сделал очередное громкое заявление в адрес Украины.

В частности он отметил, что в случае нападения на Крым для украинских украинских властей наступит" Судный день", а спрятаться им будет негде,.

По словам Медведева, рано или поздно в Киеве начнут понимать, что цели

специальной военной операции, в том числе по демилитаризации и денацификации Украины, будут достигнуты.

Он добавил, что надежд на это мало, потому что Украина ведет себя "безответственно".

"Бесконечные попытки продолжать кампанию, как говорят, до последнего украинца, обязательно приведут к краху режима", - сказал Медведев.

На вопрос о ходе спецоперации бывший премьер заявил, что время от времени "экзальтированные кровавые клоуны" пытаются угрожать России нападением на Крым, но если это произойдет, то то для них наступит "Судный день".

"Если до этого дойдет, то для них всех наступит "Судный день", быстро и для всех. Будет очень трудно спрятаться. Несмотря на это, они до сих пор провоцируют подобные заявления", — сказал Медведев.