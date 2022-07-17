Американский эксперт объяснил, почему уничтожение HIMARS Россией это плохая новость для НАТО

Американский эксперт Джек Бакби рассказал, почему уничтожение HIMARS вооруженными силами России это плохая новость для Североатлантического блока.

Военный аналитик Джек Бакби 17 июля сказал, что подрыв Россией РСЗО HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе является «печальной новостью» для Украины.

Бакби назвал HIMARS и Harpoon лучшими артиллерийскими средствами западных государств.

Эксперт приводит данные о том, что неделей ранее США уже отправили Киеву восемь РСЗО HIMARS. Вскоре Вашингтон доставит Украине еще четыре таких ракетных установки.