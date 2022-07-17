Специалист по питанию NDTR Сара Гароне назвала неожиданные последствия употребления баклажанов
Баклажан – это пасленовый овощ с приятным вкусом и множеством полезных свойств. Пользу от его включения в рацион можно получить и при частом, и при редком, но регулярном употреблении.
Специалист по питанию NDTR Сара Гароне говорит, что вред алкалоидов, содержащихся в баклажанах, это просто миф. Он не подтвержден ни одним исследованием.
Зато доказано, что овощ содержит антиоксиданты, предотвращает поражение клеток и многие заболевания, а также замедляет старение организма.
Баклажаны полезны при диабете, поскольку стабилизируют уровень сахара в крови. Это продукт с низким гликемическим индексом.
Волокна, которые в них содержатся, помогают контролировать уровень глюкозы, а клетчатка проходит через организм непереваренной и замедляет всасывании сахара в кровь.
Баклажаны ускоряют похудение, поскольку большое количество клетчатки дает чувство сытости и снижают тягу к еде. К тому же овощи низкокалорийны.
Благодаря высокому содержанию марганца, баклажаны укрепляют кости и поддерживают их здоровье. Для этого марганец взаимодействует с кальцием и другими элементами.
Баклажаны снижают риск метаболического синдрома. Так называют комплекс симптомов, включающий ожирение, высокий риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Опубликовано: Светлана Репина
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