Пиво и спорт: можно ли пить алкоголь после тренировок

Пиво хоть и считается слабоалкогольным напитком, но к нему всегда много придираются, потому что выпить его можно много, а на здоровье может это сильно отразиться. А можно ли пенный напиток пить после спортивных тренировок?

Пиво - тот напиток, который очень легко и приятно пьется, отлично расслабляет и прекрасно подходит для компании. Но может ли быть совместимо пиво со спортом? С разных сторон можно услышать противоположное мнение.

Какие последствия могут быть от пива после тренировки

Первое, что стоит учитывать, так это если пить много пива будет расти мышечная масса, а если это делать после тренировок, то процесс похудения будет тормозиться. Также нужно помнить, что после принятия алкоголя блокируются мозговые центры, что провоцирует усталость.

Дополнительный допинг пивом нагружает организм и заставляет его работать в два раза больше, поэтому при росте мышечной массы это только навредит.

Можно ли пить пиво после тренировки

Сразу же скажем, это не самое лучшее решение. Тренировки необходимы для того, чтобы растрясти организм, поэтому все системы начинают запускаться. Пиво в значительной степени расслабляет мозг, поэтому это будет эффект пустой нагрузки.

Для тех, кто не знал, пенный напиток сильно снижает витамины А, В, С. Лучше после тренировки отдать предпочтение травяному чаю или обычной воде.

Если все-таки хочется пива, то лучше это сделать после, чем до занятий, т.к. это сильно отразится на вашей физической деятельности.