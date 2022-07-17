США могут очистить свои сети от Huawei и ZTE, но для этого потребуется 3 млрд долларов

Телекоммуникационный регулятор США сообщает, что ему необходимо еще 3 млрд долларов, чтобы удалить из своих сетей оборудование китайских производителей Huawei и ZTE.

Общая программа возмещения расходов рассчитана на финансирование в размерах 4,98 миллиарда долларов. На данный момент выделено только 1,9 млрд долларов.

Председатель Федеральной комиссии по связи Джессика Розенворсель отмечает, что выделение средства позволяют компенсировать компаниям только 40% затрат на удаление.

В 2019 году Конгрессом США был принят закон, который обязывает американских операторов связи, работающих с привлечением федеральных субсидий, убирать из своих сетей телекоммуникационное оборудования, которое представляет угрозу национальной безопасности.

За проведение такой работ компаниям полагается компенсация в виде возмещения расходов. FCC считает Huawei и ZTE угрозами, поэтому американским компаниям необходимо избавиться от такого оборудования.

В ином  случае будет заблокирован государственный фонд в размере 8,3 миллиарда долларов на покупку нового оборудования.

Джессика Розенворсель подчеркивает, что при отсутствии дополнительного финансирования комиссия планирует применять схему приоритетов, рекомендованную Конгрессом.

В ближайшие дни комиссия планирует начать обработку требований о возмещении расходов по мере поступления ассигнований.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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