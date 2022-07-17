В Макао затягивается локдаун из-за крупной вспышки коронавируса

В китайском центре игорного бизнеса Макао продлен карантин, поскольку в городе зафиксирована крупнейшая вспышка коронавируса за два года.

Локдаун был введен 11 июля и должен был закончиться в воскресенье, однако его продлили до 23 июля.

В связи с карантином приостановлена работа объектов общественного питания, жителям приказано не покидать свои дома без крайней необходимости.

Люди, которым нужно выйти за пределы дома, обязаны носить маски типа KN95 или их аналоги. Население города составляет 680 000 человек.

Вспышка коронавируса началась в Макао 18 июня. С тех пор в городе зафиксировано около 1700 заражений, из них 31 – 15 июля.

Правительство пообещало выделить местным предприятиям, пострадавшим от карантина, 1,24 млрд долларов.

В самом начале вспышки казино, которые являются крупнейшими работодателями в Макао, получили разрешение продолжать работу.

Однако на прошлой недели власти изменили свое решение. Все казино были закрыты в рамках карантина.