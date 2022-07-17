Инвесторы начинают уходить из Китая из-за политики Си Цзиньпина

Китаю много лет удавалось привлекать иностранный капитал на свои рынки. Но сейчас ситуация изменилась.

Инвесторы говорят, что на данный момент причины избегать Китая перевешивают стимулы для вложения средств. Причиной они называют политику, проводимую главой государства Си Цзиньпином.

Это касается непредсказуемых регулятивных компаний и жесткой политики в отношении коронавируса, а также растущих рисков в связи с неустойчивостью рынка недвижимости.

Определенные опасения у инвесторов вызывает и дружба Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным.

В результате рынок, который был магнитом для инвесторов со всего мира, становится все менее привлекательным для инвесторов.

Инвестиционная компания Ruffer LLP стоимостью 31 млрд долларов закрыла свой офис в Гонконге в связи с сокращением спроса на акции.

Представитель компании Мэтт Смит говорит, что пока не видно конца Covid Zero, а геополитические риски высоки, проще отказаться от работы в Китае.

В 2021 году правительство Си Цзиньпина развязало серию репрессий против наиболее прибыльных компаний страны. В результате акционеры получили убытки.

Из-за ситуации на Украине настороженность в отношении китайских активов возросла, а стратегия Covid-Zero только усугубила ситуацию.

Согласно отчету EPFR Global, в этом году ассигнования Китая среди фондов акций развивающихся рынков упали до самого низкого уровня за 3 года.