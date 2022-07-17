Зов пустоты: психическое расстройство или нормальное состояние мозга
Наверное каждый испытывал чувство прилива адреналина и желание сделать что-то весьма опасное и безрассудное - порезать палец, спрыгнуть с высоты, прыгнуть в бездну. Что это за внезапно возникающее чувство?
Зов пустоты - та опасность, которая провоцирует человека на осуществление непредсказуемых поступков, которые могут привести к смерти. Если возникает минутное желание выпрыгнуть из самолета или лечь под поезд - знайте, эта психический процесс, который может протекать у здоровых людей.
Бездна, холодный воздух заходит в легкие, еще минута и будет только легкость и свобода. Шаг. Пропасть. Есть уверенность, что такое желание не раз возникало у читателя, даже если в этом сложно признаться.
Не стоит этого бояться. Такие мысли возникали у многих, даже тех, кто совершенно не помышлял о суициде. Проведенное исследование показало, что между тем, кто готов прыгнуть с обрыва, и тем, кто об этом всего лишь подумал, была существенная разница. Как же были получены интересные результаты?
На самом деле все просто: ”зов пустоты” может быть искаженным сигналом мозга. Не обязательно, подвергаться серьезному риску, но просто посылаемый сигнал организма мы расцениваем иначе. По второй теории, такое чувство испытывали люди, которые были склонны к сильным головокружениям, мигреням, нервному тику.
По мнению ученых "зов пустоты" не имеет абсолютно ничего общего с психологическим расстройством.
Опубликовано: Силивончик Алина
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