Свадьба года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально поженились
Этого ждали поклонники очень давно и это свершилось. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес связываются узами брака в Лас-Вегасе.
Голливудская пара Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально поженились.
Согласно судебным документамъ, Бенджамин Геза Аффлек и Дженнифер Линн Лопес получили разрешение на брак в округе Кларк, штат Невада, в субботу.
Во время выступления на канале Good Morning America в начале июня певица не могла перестать говорить о том, насколько “полноценными” были ее возобновившиеся отношения с актером и как они оба проводят “лучшее время” в своей жизни. Далее она сказала, что, хотя ей “нравится идея будущего и то, что мы можем создать”, она все еще действительно хочет “наслаждаться моментом” и работает над тем, как ”оставаться настоящим".
Пара познакомилась в 2001 году на съемках своего фильма “Джильи”, когда Лопес все еще была замужем за своим вторым мужем Крисом Джаддом. После их расставания в июне 2002 года родилась песня “Беннифер”, а Аффлек появился в незабываемом музыкальном клипе Лопес на песню ”Дженни из квартала".
Тем летом Лопес подала на развод, и вскоре после этого пара начала публично встречаться. К ноябрю Аффлек сделал предложение, но пара в конечном итоге решила отменить свою свадьбу в сентябре 2003 года из-за “чрезмерного внимания средств массовой информации”, официально расставшись в январе следующего года. Хотя оба продолжали жениться и разводиться с другими людьми, пара воссоединилась в начале 2021 года, купив вместе особняк за 50 миллионов долларов в марте и обручившись во второй раз в апреле этого года.
Опубликовано: Силивончик Алина
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