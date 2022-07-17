Как назывались меры объема водки по-старорусски: «Чекушка», «мерзавчик», «шкалик»

«Чекушка», «мерзавчик», «шкалик» - как еще в старину могли называть меры объема водки и почему величали именно так?

Сейчас часто можно услышать словосочетания: «чекушка водки», «выпить чарку», «налить по сотке» и др. Но не все догадываются, откуда к нам пришли такие дивные названия.

Конечно же все пошло со времен такой метрической системы, которая вела свой счет в национальных единицах, которые были привязаны к литражу. Стоит учитывать, что ведро не объемом 10 л, а примерно 12,3 л. Наша привычная счетная система к нам пришла 30 апреля 1917 года согласно декрету Временного правительства. Ее ввел всем известный нам химик и создатель таблицы элементов Д.И. Менделеев.

Как раньше велась алкогольная система

Как писалось выше стандартный объем был12,3 л. В барах, тавернах можно было разливать водку в мелких частях от ведра:

«штоф» (1/10) – 1,23 л;

«сороковка», «косушка (косуха)» (1/40) – 308 мл;

«пятидесятка», «четушка (чекушка)» (1/50) – 246 мл;

«сотка (соточка)», «чарка (чара)», «мерзавчик» (1/100) – 123 мл;

«шкалик», «жулик» (1/200) – 62 мл.

Согласно российскому закону, горячительную жидкость сначала разливали в мерку, ставили печать, а затем уже подавали водку в разных сосудах. Если присмотреться к названиям, то они нам подарили штофы и рюмки-чарки, которые дошли и до сегодняшнего дня, однако немного отличаются от старорусского объема.

Поэтому если кто-то завет на "чекушку", то это обязательно значит, что нужно пить в паре. В современной интерпретации это значит 250 мл.

Со старых времен названия остались, которыми мы пользуемся до сегодняшнего дня.