Оверчук заявил, что интеграция России и Беларуси завершена на половину
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия и Беларусь выполнили более 46 процентов союзных программ.
17 июля зампред правительства Российской Федерации Алексей Оверчук в своём интервью представителям белорусских СМИ рассказал об успехах касательно интеграции России и Беларуси.
Оверчук утверждает, что процесс создания Союзного государства завершён более чем на сорок шесть процентов. По словам Алексея Оверчука, России и Беларуси осталось выполнить двадцать восемь союзных программ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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