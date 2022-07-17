Оверчук заявил, что интеграция России и Беларуси завершена на половину

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия и Беларусь выполнили более 46 процентов союзных программ.

17 июля зампред правительства Российской Федерации Алексей Оверчук в своём интервью представителям белорусских СМИ рассказал об успехах касательно интеграции России и Беларуси.

Оверчук утверждает, что процесс создания Союзного государства завершён более чем на сорок шесть процентов. По словам Алексея Оверчука, России и Беларуси осталось выполнить двадцать восемь союзных программ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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