Оверчук заявил, что интеграция России и Беларуси завершена на половину

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия и Беларусь выполнили более 46 процентов союзных программ.

17 июля зампред правительства Российской Федерации Алексей Оверчук в своём интервью представителям белорусских СМИ рассказал об успехах касательно интеграции России и Беларуси.

Оверчук утверждает, что процесс создания Союзного государства завершён более чем на сорок шесть процентов. По словам Алексея Оверчука, России и Беларуси осталось выполнить двадцать восемь союзных программ.