В Китае растут долги молодежи по микрокредитам, несмотря на все усилия властей
В последние годы Китай пытался обуздать национальный рынок онлайн-кредитования и потребительского кредитования. Однако долги заемщиков продолжают расти.
В основном займы онлайн берут молодые люди. Для них проще получить деньги таким способом, чем одалживать у знакомых.
В Китае работает множество приложений, в которых можно купить еду на вынос, различные товары по принципу «бери сейчас, плати потом».
Эта привычка уже укоренилась у молодых людей. Проблема в том, что далеко не все правильно оценивают свои финансовые возможности, поэтому заемщики часто не могут вернуть деньги.
Многие берут кредиты, постепенно расширяя каналы для заимствования. В результате у них накапливаются внушительные долги на разных платформах.
Жесткая позиция Пекина в отношении онлайн-кредитования убедила многие крупные технологические фирмы свернуть свои связанные операции, но количество мелких услуг увеличилось.
Слаборазвитая банковская система Китая привела к существованию обширного серого рынка частного кредитования.
В то время как обычные банки пытаются наверстать упущенное, предлагая более быстрые и простые потребительские кредиты с помощью своих собственных приложений, молодежь продолжает пользоваться займами на привычных онлайн-платформах.
Опубликовано: Светлана Репина
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