Старовойт: войска РФ приступили к выполнению задач возле Сумской области Украины

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что российские военные начали выполнять боевые задачи на границе с Сумской областью.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские военные начали выполнять боевые задачи на границе с Сумской областью Украины, ввиду чего местные жители могут слышать громкие звуки взрывов и стрельбы.

Вместе с тем официальный телеграм-канал Курской области сообщил, что в приграничном посёлке Ворошнево Курского района загорелось местное предприятие. Площадь пожара уже превышает 200 квадратных метров.