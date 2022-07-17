Старовойт: войска РФ приступили к выполнению задач возле Сумской области Украины

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что российские военные начали выполнять боевые задачи на границе с Сумской областью.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские военные начали выполнять боевые задачи на границе с Сумской областью Украины, ввиду чего местные жители могут слышать громкие звуки взрывов и стрельбы.

Вместе с тем официальный телеграм-канал Курской области сообщил, что в приграничном посёлке Ворошнево Курского района загорелось местное предприятие. Площадь пожара уже превышает 200 квадратных метров.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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