Диетолог Тоби Амидор назвала самый вредный белок для сердца

Белок – это макроэлемент, который обеспечивает организм аминокислотами. Его получают из растительной и животной пищи, но с выбором нужно быть осторожным.

В первую очередь, это касается животного белка. Продукты, в которых он содержится, отличаются высоким содержанием питательный веществ, а также насыщенных и общих жиров.

Диетолог Тоби Амидор отмечает, что самым опасным белком для сердца является обработанное мясо. Оно повышает риск сердечных заболеваний.

Под обработанным мясом понимается любая продукция, подвергнутая копчению, солению или вялению. Самый яркий пример – бекон и колбаса.

Во время обработки продукт насыщается натрием и большим количеством насыщенных жиров в дополнение к уже имеющимся.

Исследования показали, что употребление 150 г такого мяса в неделю повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом необработанное красное мясо и птица не дают подобного эффекта. По мнению диетологов, взрослый человек должен получать из насыщенных жиров не более 10% общего количества калорий.

Три ломтика приготовленного бекона содержат примерно 95 калорий, 6,54 г жира, 2,38 г насыщенных жиров. Это почти 12% калорийности рациона, рассчитанного на 2300 калорий.