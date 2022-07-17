Старовойт назвал причину звуков взрывов в Глушковском районе Курской области

Губернатор Курской области Старовойт заявил о начале выполнения российскими солдатами планов СВО на границе с Сумской областью Украины.

В воскресенье, 17 июля 2022 года, курский губернатор Роман Старовойт обратился в своём Telegram-канале к жителям Курской области с призывом сохранять спокойствие, несмотря на звуки обстрела.

Старовойт утверждает, что поводов для беспокойства нет, так российские военнослужащие приступили к выполнению задач на границе с Сумской область Украины, что и является причиной подозрительных звуков.