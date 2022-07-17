Францию и Испанию охватили страшные пожары, огонь выходит из-под контроля и распространяется на пляжи

Необычно сильная жара в Европе спровоцировала мощные пожары во Франции и Италии. Огонь дошел до популярных атлантических пляжей.

На юго-западе Франции два огромных пожара в сосновых лесах вынудили власти эвакуировать 16 200 человек. Пожар дошел до Атлантики на участке побережья Бордо, на котором обычно собираются серферы со всего мира.

В Испании пожарные вместе с военными бригадами пытаются потушить более 30 пожаров, охвативших леса по всей стране.

Министерство национальной обороны Испании заявило, что большинство его пожарных самолетов были задействованы для ликвидации пожаров, многие из которых находятся в пересеченной холмистой местности, куда трудно добраться наземным бригадам.

В Испании температура воздуха уже несколько раз повышалась до 43 градусов. С 10 по 15 июля из-за жары погибло 360 человек.

Во Франции в нале недели ожидается повышение температуры. Правительство активизировало усилия по защите людей в домах престарелых и других уязвимых категорий населения.

Из-за пожара в Ла-Тест-де-Бюш около 10 000 человек были вынуждены покинуть это место. Французские власти закрыли несколько пляжей на Атлантическом побережье, а также самую высокую песчаную дюну в Европе Дюну-дю-Пила.

Засуха на Пиренейском полуострове сделала его особенно уязвимым для лесных пожаров. По данным Департамента национальной безопасности, с октября прошлого года в Испании выпало на 25% меньше осадков, чем считается нормальным, а в некоторых районах выпало на 75% меньше, чем обычно.